Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec tendiert am Nachmittag nordwärts

Die Aktie legte um 04:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,8 Prozent auf 130,75 EUR zu. Bei 130,95 EUR markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 126,90 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 25.357 Carl Zeiss Meditec-Aktien umgesetzt.

Am 18.09.2021 markierte das Papier bei 202,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Carl Zeiss Meditec-Aktie 35,27 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 22.06.2022 Kursverluste bis auf 104,55 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie ist somit 25,06 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 171,17 EUR.

Am 13.05.2022 äußerte sich Carl Zeiss Meditec zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Carl Zeiss Meditec hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,01 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,61 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,74 Prozent auf 445,23 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 398,46 EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte Carl Zeiss Meditec am 09.12.2022 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2023-Finanzergebnisse von Carl Zeiss Meditec rechnen Experten am 08.12.2023.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 2,82 EUR je Aktie in den Carl Zeiss Meditec-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Carl Zeiss Meditec