Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec gewinnt am Donnerstagnachmittag an Boden

Die Aktionäre schickten das Papier von Carl Zeiss Meditec nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 04:22 Uhr 1,2 Prozent auf 132,95 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Carl Zeiss Meditec-Aktie sogar auf 134,05 EUR. Bei 131,70 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 14.109 Carl Zeiss Meditec-Aktien den Besitzer.

Am 16.12.2021 erreichte der Anteilsschein mit 188,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Carl Zeiss Meditec-Aktie 29,47 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 101,75 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie liegt somit 30,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 165,50 EUR.

Am 13.05.2022 hat Carl Zeiss Meditec in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Das EPS lag bei 1,01 EUR. Im letzten Jahr hatte Carl Zeiss Meditec einen Gewinn von 0,61 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 445,23 EUR – ein Plus von 11,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Carl Zeiss Meditec 398,46 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 09.12.2022 dürfte die Q4 2022-Bilanz von Carl Zeiss Meditec veröffentlicht werden. Die Q4 2023-Finanzergebnisse könnte Carl Zeiss Meditec möglicherweise am 08.12.2023 präsentieren.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Carl Zeiss Meditec-Gewinn in Höhe von 2,84 EUR je Aktie aus.

