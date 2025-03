Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec zeigt sich am Dienstagnachmittag gestärkt

Carl Zeiss Meditec im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Carl Zeiss Meditec. Zuletzt sprang die Carl Zeiss Meditec-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,9 Prozent auf 68,55 EUR zu.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Carl Zeiss Meditec zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,9 Prozent auf 68,55 EUR. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 69,90 EUR aus. Bei 66,75 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 109.788 Carl Zeiss Meditec-Aktien umgesetzt.

Bei 120,00 EUR markierte der Titel am 27.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 75,05 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 15.01.2025 bei 44,28 EUR. Der derzeitige Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie liegt somit 54,81 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,687 EUR. Im Vorjahr hatte Carl Zeiss Meditec 0,600 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 62,58 EUR für die Carl Zeiss Meditec-Aktie aus.

Carl Zeiss Meditec gewährte am 09.12.2016 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2016 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,38 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie vermeldet. Carl Zeiss Meditec hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 289,77 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 289,77 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 14.05.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 13.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Carl Zeiss Meditec.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,95 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie.

