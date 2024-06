Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Vormittag gesucht

So bewegt sich Carl Zeiss Meditec

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 66,30 EUR zu.

Die Aktie legte um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 66,30 EUR zu. In der Spitze gewann die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 66,65 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 66,30 EUR. Bisher wurden heute 8.484 Carl Zeiss Meditec-Aktien gehandelt.

Bei 123,75 EUR markierte der Titel am 14.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 86,65 Prozent Plus fehlen der Carl Zeiss Meditec-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 24.06.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 62,30 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Carl Zeiss Meditec-Aktie derzeit noch 6,03 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,936 EUR, nach 1,10 EUR im Jahr 2023. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 84,38 EUR.

Carl Zeiss Meditec gewährte am 09.12.2016 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2016 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,38 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie vermeldet. Mit einem Umsatz von 289,77 Mio. EUR, gegenüber 289,77 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Carl Zeiss Meditec am 06.08.2024 präsentieren. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Carl Zeiss Meditec möglicherweise am 07.08.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Carl Zeiss Meditec-Aktie in Höhe von 2,18 EUR im Jahr 2024 aus.

