Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec legt am Mittag zu

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Carl Zeiss Meditec zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,7 Prozent auf 65,50 EUR.

Um 11:49 Uhr sprang die Carl Zeiss Meditec-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,7 Prozent auf 65,50 EUR zu. Der Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 66,75 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 65,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 81.300 Carl Zeiss Meditec-Aktien umgesetzt.

Bei 123,75 EUR markierte der Titel am 14.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Carl Zeiss Meditec-Aktie derzeit noch 88,93 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.09.2024 (54,60 EUR). Der aktuelle Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie ist somit 16,64 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,10 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,908 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Carl Zeiss Meditec-Aktie wird bei 70,50 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.09.2016 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Carl Zeiss Meditec am 09.12.2016. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,38 EUR, nach 0,38 EUR im Vorjahresvergleich. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 289,77 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 289,77 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 11.12.2024 erwartet. Schätzungsweise am 05.12.2025 dürfte Carl Zeiss Meditec die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Carl Zeiss Meditec-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,92 EUR je Aktie.

