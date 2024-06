Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Donnerstagnachmittag schwächer

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 67,65 EUR.

Der Carl Zeiss Meditec-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:51 Uhr verlor das Papier 1,0 Prozent auf 67,65 EUR. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie gab in der Spitze bis auf 67,35 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 68,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 88.635 Carl Zeiss Meditec-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 14.03.2024 auf bis zu 123,75 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 82,93 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 62,30 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.06.2024). Mit einem Abschlag von mindestens 7,91 Prozent könnte die Carl Zeiss Meditec-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,936 EUR. Im Vorjahr hatte Carl Zeiss Meditec 1,10 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 84,38 EUR.

Carl Zeiss Meditec ließ sich am 09.12.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,38 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 289,77 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 289,77 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Carl Zeiss Meditec wird am 06.08.2024 gerechnet. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 07.08.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Carl Zeiss Meditec einen Gewinn von 2,18 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

