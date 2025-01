Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec macht am Vormittag Boden gut

Kurs der Carl Zeiss Meditec

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Carl Zeiss Meditec. Die Aktionäre schickten das Papier von Carl Zeiss Meditec nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,4 Prozent auf 58,40 EUR.

Um 09:07 Uhr wies die Carl Zeiss Meditec-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,4 Prozent auf 58,40 EUR nach oben. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie zog in der Spitze bis auf 58,80 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 58,20 EUR. Bisher wurden heute 24.609 Carl Zeiss Meditec-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 123,75 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.03.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie ist somit 111,90 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.01.2025 bei 44,28 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie 24,18 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,698 EUR. Im Vorjahr erhielten Carl Zeiss Meditec-Aktionäre 1,10 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 59,06 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie aus.

Carl Zeiss Meditec ließ sich am 09.12.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,38 EUR gegenüber 0,38 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 289,77 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 289,77 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Carl Zeiss Meditec-Bilanz für Q1 2025 wird am 12.02.2025 erwartet. Carl Zeiss Meditec dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 06.02.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,03 EUR je Aktie belaufen.

