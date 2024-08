Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec legt am Mittag zu

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Carl Zeiss Meditec-Papiere zuletzt 1,8 Prozent.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 1,8 Prozent auf 66,00 EUR. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie zog in der Spitze bis auf 66,00 EUR an. Bei 64,30 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 16.979 Carl Zeiss Meditec-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 14.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 123,75 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 87,50 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 59,05 EUR am 08.08.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,53 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Carl Zeiss Meditec seine Aktionäre 2023 mit 1,10 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,893 EUR je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 71,63 EUR.

Am 09.12.2016 legte Carl Zeiss Meditec die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2016 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,38 EUR, nach 0,38 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 289,77 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 289,77 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Carl Zeiss Meditec am 11.12.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 05.12.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Carl Zeiss Meditec ein EPS in Höhe von 1,94 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie

Freundlicher Handel: MDAX liegt im Plus

Optimismus in Frankfurt: TecDAX mittags freundlich

Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX beendet den Handel im Plus