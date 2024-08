Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival behauptet sich am Nachmittag

So entwickelt sich Carnival

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Carnival. Bei der Carnival-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im New York-Handel hat das Papier einen Wert von 16,67 USD.

Die Carnival-Aktie kam im New York-Handel um 15:53 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 16,67 USD. Im Tageshoch stieg die Carnival-Aktie bis auf 16,85 USD. In der Spitze fiel die Carnival-Aktie bis auf 16,67 USD. Bei 16,80 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 607.032 Carnival-Aktien den Besitzer.

Am 23.12.2023 erreichte der Anteilsschein mit 19,74 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 18,42 Prozent hinzugewinnen. Am 24.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 10,85 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,94 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Carnival seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Die Zahlen des am 31.05.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Carnival am 25.06.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,07 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,32 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 17,72 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4,91 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5,78 Mrd. USD ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.09.2024 erfolgen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,18 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

