Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival am Nachmittag im Minus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Carnival. Die Carnival-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,8 Prozent auf 20,71 USD nach.

Das Papier von Carnival gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 0,8 Prozent auf 20,71 USD abwärts. In der Spitze büßte die Carnival-Aktie bis auf 20,35 USD ein. Bei 20,86 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Carnival-Aktien beläuft sich auf 642.333 Stück.

Am 01.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 28,72 USD an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 38,71 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Carnival-Aktie. Bei einem Wert von 13,78 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.08.2024). Das 52-Wochen-Tief könnte die Carnival-Aktie mit einem Verlust von 33,45 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Carnival-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Carnival am 20.12.2024 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,23 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -0,04 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5,94 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,02 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Carnival einen Umsatz von 5,40 Mrd. USD eingefahren.

Am 01.04.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von Carnival veröffentlicht werden.

Von Analysten wird erwartet, dass Carnival im Jahr 2025 1,78 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

