Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival am Freitagnachmittag in Grün

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Carnival. Die Carnival-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,1 Prozent auf 25,58 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für das Carnival-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 2,1 Prozent auf 25,58 USD. Die Carnival-Aktie zog in der Spitze bis auf 25,64 USD an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 25,25 USD. Bisher wurden via New York 1.057.367 Carnival-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 06.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 27,16 USD an. Der derzeitige Kurs der Carnival-Aktie liegt somit 5,82 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 13,78 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.08.2024). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 46,13 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Carnival-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Carnival gewährte am 20.12.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.11.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,23 USD. Im Vorjahresviertel waren -0,04 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Carnival im vergangenen Quartal 5,94 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Carnival 5,40 Mrd. USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 01.04.2025 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Carnival-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,78 USD fest.

