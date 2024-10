Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival verliert am Dienstagnachmittag

Blick auf Carnival-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Carnival. Das Papier von Carnival gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,0 Prozent auf 20,85 USD abwärts.

Die Carnival-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 20,85 USD abwärts. Das Tagestief markierte die Carnival-Aktie bei 20,84 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 21,20 USD. Zuletzt wechselten via New York 620.612 Carnival-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 16.10.2024 auf bis zu 21,79 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Carnival-Aktie mit einem Kursplus von 4,53 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 10,85 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.10.2023). Mit Abgaben von 47,97 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Carnival-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 30.09.2024 legte Carnival die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.08.2024 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,37 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,85 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7,90 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 15,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,85 Mrd. USD in den Büchern standen.

Am 19.12.2024 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Carnival veröffentlicht werden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,32 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

