Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival präsentiert sich am Mittwochnachmittag stärker

Die Aktie von Carnival zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Carnival-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,9 Prozent auf 30,46 USD zu.

Um 15:53 Uhr wies die Carnival-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 30,46 USD nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die Carnival-Aktie bei 30,67 USD. Bei 30,36 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 867.961 Carnival-Aktien.

Am 23.07.2025 markierte das Papier bei 30,67 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Carnival-Aktie 0,69 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 13,78 USD. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Carnival-Aktie 54,76 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Carnival 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Carnival ließ sich am 24.06.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.05.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,42 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Carnival 0,07 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite standen 6,33 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,78 Mrd. USD umgesetzt.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Carnival-Aktie in Höhe von 1,99 USD im Jahr 2025 aus.

