Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival am Nachmittag leichter

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Carnival. Die Carnival-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,6 Prozent bei 29,31 USD.

Die Carnival-Aktie notierte um 15:53 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 1,6 Prozent auf 29,31 USD. Das bisherige Tagestief markierte Carnival-Aktie bei 29,29 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 30,00 USD. Von der Carnival-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 400.307 Stück gehandelt.

Bei 30,46 USD markierte der Titel am 08.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Carnival-Aktie derzeit noch 3,92 Prozent Luft nach oben. Bei 13,78 USD fiel das Papier am 06.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Carnival-Aktie ist somit 52,99 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Carnival-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Carnival am 24.06.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,42 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,07 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,46 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6,33 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5,78 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Carnival-Gewinn in Höhe von 1,99 USD je Aktie aus.

