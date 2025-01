Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Carnival am Freitagnachmittag auf rotes Terrain

Carnival im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Carnival. Die Carnival-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Minus bei 25,45 USD.

Um 15:52 Uhr rutschte die Carnival-Aktie in der New York-Sitzung um 0,6 Prozent auf 25,45 USD ab. Die Carnival-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 25,36 USD ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 25,52 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 334.159 Carnival-Aktien.

Bei 27,16 USD erreichte der Titel am 06.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,72 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 13,78 USD ab. Der derzeitige Kurs der Carnival-Aktie liegt somit 84,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Carnival-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Carnival veröffentlichte am 20.12.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.11.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,23 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,04 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Carnival 5,94 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,40 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Carnival dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 01.04.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,77 USD je Carnival-Aktie.

