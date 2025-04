Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival verteidigt am Nachmittag Tendenz

Aktienkurs aktuell

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von Carnival. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Carnival-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via New York bei 18,47 USD.

Mit einem Wert von 18,47 USD bewegte sich die Carnival-Aktie um 15:53 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Die Carnival-Aktie zog in der Spitze bis auf 18,61 USD an. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Carnival-Aktie bisher bei 18,32 USD. Bei 18,41 USD eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 313.740 Carnival-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.02.2025 bei 28,72 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 55,50 Prozent über dem aktuellen Kurs der Carnival-Aktie. Am 06.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 13,78 USD. Mit Abgaben von 25,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Carnival-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Carnival ließ sich am 21.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 28.02.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,06 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Carnival ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,17 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,81 Mrd. USD – ein Plus von 7,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Carnival 5,41 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Carnival-Bilanz für Q2 2025 wird am 19.06.2025 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,86 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carnival-Aktie

Carnival-Aktie höher: Meyer Werft baut Kreuzfahrtschiff für Carnival Cruise Line

Carnival-Aktie stabil: Aida Cruises bestellt zwei neue Schiffe

Handel in New York: S&P 500 notiert am Nachmittag im Plus