Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival zeigt sich am Nachmittag fester

Die Aktie von Carnival gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Carnival-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 16,12 USD zu.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der New York-Sitzung 0,3 Prozent auf 16,12 USD zu. Bei 16,31 USD markierte die Carnival-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 16,29 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 857.350 Carnival-Aktien umgesetzt.

Am 23.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 19,74 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Carnival-Aktie 22,49 Prozent zulegen. Am 24.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,85 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 32,70 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Carnival-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Carnival am 27.03.2024. Carnival vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,17 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,55 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5,41 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 21,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,43 Mrd. USD in den Büchern standen.

Am 25.06.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Carnival veröffentlicht werden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,02 USD je Aktie belaufen.

