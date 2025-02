Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival gibt am Donnerstagnachmittag nach

Carnival im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Carnival. Zuletzt ging es für die Carnival-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,7 Prozent auf 23,70 USD.

Die Carnival-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 1,7 Prozent im Minus bei 23,70 USD. In der Spitze büßte die Carnival-Aktie bis auf 23,70 USD ein. Bei 24,40 USD eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 420.376 Carnival-Aktien umgesetzt.

Am 01.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 28,72 USD an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 21,18 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Carnival-Aktie. Am 06.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 13,78 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Carnival-Aktie 41,86 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Carnival-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Carnival 0,000 USD aus.

Am 20.12.2024 legte Carnival die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.11.2024 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,23 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,04 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,94 Mrd. USD – ein Plus von 10,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Carnival 5,40 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte Carnival am 01.04.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Carnival einen Gewinn von 1,78 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

