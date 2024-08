Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival am Donnerstagnachmittag mit KursVerlusten

Aktienentwicklung

Die Aktie von Carnival gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Carnival-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 16,58 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für die Carnival-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 16,58 USD. In der Spitze büßte die Carnival-Aktie bis auf 16,54 USD ein. Mit einem Wert von 16,82 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via New York 353.004 Carnival-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (19,74 USD) erklomm das Papier am 23.12.2023. Derzeit notiert die Carnival-Aktie damit 16,01 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 24.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 10,85 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,59 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Carnival seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Carnival ließ sich am 25.06.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.05.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Mit einem EPS von 0,07 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Carnival mit -0,32 USD je Aktie genauso viel verdiente. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 17,72 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4,91 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5,78 Mrd. USD ausgewiesen.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.09.2024 veröffentlicht.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,18 USD je Aktie belaufen.

