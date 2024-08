Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival gewinnt am Freitagnachmittag

Aktienkurs im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Carnival. Die Carnival-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 16,72 USD.

Im New York-Handel gewannen die Carnival-Papiere um 15:53 Uhr 1,1 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die Carnival-Aktie bei 16,78 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 16,60 USD. Zuletzt wurden via New York 344.786 Carnival-Aktien umgesetzt.

Am 23.12.2023 erreichte der Anteilsschein mit 19,74 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 18,10 Prozent könnte die Carnival-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 10,85 USD. Dieser Wert wurde am 24.10.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Carnival-Aktie liegt somit 54,13 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Carnival-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Die Zahlen des am 31.05.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Carnival am 25.06.2024. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,07 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5,78 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 17,72 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Carnival einen Umsatz von 4,91 Mrd. USD eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Carnival am 26.09.2024 vorlegen.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Carnival-Gewinn in Höhe von 1,18 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

