Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival tendiert am Mittwochnachmittag fester

Die Aktie von Carnival zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Carnival-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 17,25 USD.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Carnival zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,7 Prozent auf 17,25 USD. Zwischenzeitlich stieg die Carnival-Aktie sogar auf 17,53 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 17,43 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 890.497 Carnival-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (19,74 USD) erklomm das Papier am 23.12.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,47 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 24.10.2023 Kursverluste bis auf 10,85 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 37,11 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Carnival-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023.

Die Zahlen des am 31.05.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Carnival am 25.06.2024. Das EPS lag bei 0,07 USD. Im Vorjahresquartal hatte Carnival ebenfalls ein EPS von -0,32 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5,78 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 17,72 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Carnival einen Umsatz von 4,91 Mrd. USD eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 26.09.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Carnival einen Gewinn von 1,18 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

