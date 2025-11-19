Cathedra Bitcoin veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Cathedra Bitcoin lud am 17.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,03 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,150 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 5,97 Prozent auf 5,5 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,9 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net