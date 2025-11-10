Cavendish Hydrogen Aktie News: Cavendish Hydrogen tendiert am Mittag fester

Kurs der Cavendish Hydrogen

Die Aktie von Cavendish Hydrogen zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Cavendish Hydrogen legte zuletzt zu und stieg im Tradegate-Handel um 1,1 Prozent auf 0,754 EUR.

Um 12:01 Uhr stieg die Cavendish Hydrogen-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 0,754 EUR. Die Cavendish Hydrogen-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,770 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,731 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 15.773 Cavendish Hydrogen-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.05.2025 bei 1,818 EUR. Der aktuelle Kurs der Cavendish Hydrogen-Aktie ist somit 141,114 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 0,323 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Cavendish Hydrogen-Aktie 133,437 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,000 NOK im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je Cavendish Hydrogen-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Cavendish Hydrogen am 28.08.2025. Das EPS lag bei -1,75 NOK. Ein Jahr zuvor waren -3,62 NOK je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Cavendish Hydrogen in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 16,28 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 65,43 Mio. NOK im Vergleich zu 78,15 Mio. NOK im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Cavendish Hydrogen am 13.11.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 12.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Cavendish Hydrogen.

In der Cavendish Hydrogen-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -0,730 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Cavendish Hydrogen-Aktie

Cavendish Hydrogen-Aktie dreht aber ins Plus: NEL-Tochter erleidet Umsatzrückgang - Weiter rote Zahlen

Cavendish Hydrogen-Aktie zeitweise vom Handel ausgesetzt: NEL-Tochter Cavendish rutscht tiefer in die roten Zahlen

Cavendish-Aktie tiefrot: NEL ASA-Tochter Cavendish mit durchwachsenen Zahlen