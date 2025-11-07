Cavendish Hydrogen Aktie News: Cavendish Hydrogen am Freitagmittag auf grünem Terrain

Kurs der Cavendish Hydrogen

Die Aktie von Cavendish Hydrogen zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Cavendish Hydrogen nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 0,738 EUR.

Die Aktie legte um 11:40 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,8 Prozent auf 0,738 EUR zu. Der Kurs der Cavendish Hydrogen-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 0,764 EUR zu. Bei 0,732 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Zuletzt wechselten via Tradegate 22.835 Cavendish Hydrogen-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 13.05.2025 auf bis zu 1,818 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Cavendish Hydrogen-Aktie 146,341 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 0,323 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Cavendish Hydrogen-Aktie 128,483 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Cavendish Hydrogen-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden.

Am 28.08.2025 hat Cavendish Hydrogen die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Cavendish Hydrogen vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,75 NOK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -3,62 NOK je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 16,28 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 65,43 Mio. NOK. Im Vorjahreszeitraum waren 78,15 Mio. NOK in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Cavendish Hydrogen am 13.11.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Cavendish Hydrogen-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 12.11.2026.

2025 dürfte Cavendish Hydrogen einen Verlust von -0,730 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Cavendish Hydrogen-Aktie

Cavendish Hydrogen-Aktie dreht aber ins Plus: NEL-Tochter erleidet Umsatzrückgang - Weiter rote Zahlen

Cavendish Hydrogen-Aktie zeitweise vom Handel ausgesetzt: NEL-Tochter Cavendish rutscht tiefer in die roten Zahlen

Cavendish-Aktie tiefrot: NEL ASA-Tochter Cavendish mit durchwachsenen Zahlen