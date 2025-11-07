DAX23.584 -0,6%Est505.579 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,57 -2,9%Nas22.693 -1,6%Bitcoin86.694 -1,2%Euro1,1580 +0,3%Öl63,62 +0,1%Gold3.989 +0,3%
Cavendish Hydrogen im Blick

Cavendish Hydrogen Aktie News: Cavendish Hydrogen präsentiert sich am Nachmittag fester

07.11.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Cavendish Hydrogen zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 0,737 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Cavendish Hydrogen
0,74 EUR -0,01 EUR -1,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Cavendish Hydrogen legte um 15:57 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 0,7 Prozent auf 0,737 EUR. Die Cavendish Hydrogen-Aktie legte bis auf 0,764 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 0,732 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 25.244 Cavendish Hydrogen-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1,818 EUR) erklomm das Papier am 13.05.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 146,676 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Cavendish Hydrogen-Aktie. Bei 0,323 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Cavendish Hydrogen-Aktie derzeit noch 56,174 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 NOK im Jahr 2024.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Cavendish Hydrogen am 28.08.2025 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -1,75 NOK gegenüber -3,62 NOK im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 16,28 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 65,43 Mio. NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 78,15 Mio. NOK US-Dollar umgesetzt.

Cavendish Hydrogen wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 13.11.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Cavendish Hydrogen-Anleger Experten zufolge am 12.11.2026 werfen.

In der Cavendish Hydrogen-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -0,730 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Cavendish Hydrogen

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Cavendish Hydrogen

