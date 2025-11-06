Cavendish Hydrogen Aktie News: Cavendish Hydrogen am Nachmittag in Rot

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Cavendish Hydrogen gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Cavendish Hydrogen-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 0,760 EUR.

Die Cavendish Hydrogen-Aktie notierte um 16:05 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 0,760 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Cavendish Hydrogen-Aktie bis auf 0,750 EUR. Mit einem Wert von 0,769 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Cavendish Hydrogen-Aktie belief sich zuletzt auf 110.582 Aktien.

Am 13.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1,818 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Cavendish Hydrogen-Aktie damit 58,196 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 0,323 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 57,500 Prozent könnte die Cavendish Hydrogen-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Cavendish Hydrogen-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen.

Am 28.08.2025 hat Cavendish Hydrogen in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Cavendish Hydrogen hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,75 NOK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -3,62 NOK je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Cavendish Hydrogen mit einem Umsatz von insgesamt 65,43 Mio. NOK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 78,15 Mio. NOK erwirtschaftet worden waren, um 16,28 Prozent verringert.

Am 13.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Cavendish Hydrogen veröffentlicht werden. Cavendish Hydrogen dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 12.11.2026 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass Cavendish Hydrogen 2025 einen Verlust in Höhe von -0,730 EUR je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Cavendish Hydrogen-Aktie

Cavendish Hydrogen-Aktie dreht aber ins Plus: NEL-Tochter erleidet Umsatzrückgang - Weiter rote Zahlen

Cavendish Hydrogen-Aktie zeitweise vom Handel ausgesetzt: NEL-Tochter Cavendish rutscht tiefer in die roten Zahlen

Cavendish-Aktie tiefrot: NEL ASA-Tochter Cavendish mit durchwachsenen Zahlen