Cavendish Hydrogen Aktie News: Cavendish Hydrogen legt am Mittwochmittag zu

Cavendish Hydrogen im Fokus

Die Aktie von Cavendish Hydrogen zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Cavendish Hydrogen-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 2,6 Prozent auf 0,740 EUR.

Die Cavendish Hydrogen-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 12:02 Uhr 2,6 Prozent im Plus bei 0,740 EUR. Die Cavendish Hydrogen-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,750 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,721 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 19.546 Cavendish Hydrogen-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 1,818 EUR erreichte der Titel am 13.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Cavendish Hydrogen-Aktie ist somit 145,676 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,323 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 56,351 Prozent könnte die Cavendish Hydrogen-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Cavendish Hydrogen-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 NOK, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus.

Cavendish Hydrogen ließ sich am 28.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,75 NOK beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Cavendish Hydrogen ein Ergebnis je Aktie von -3,62 NOK vermeldet. Der Umsatz wurde auf 65,43 Mio. NOK beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 16,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 78,15 Mio. NOK umgesetzt worden waren.

Die Cavendish Hydrogen-Bilanz für Q3 2025 wird am 13.11.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Cavendish Hydrogen rechnen Experten am 12.11.2026.

Laut Analysten dürfte Cavendish Hydrogen im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,730 EUR einfahren.

