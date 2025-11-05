DAX23.813 -0,6%Est505.626 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,85 +0,4%Nas23.349 -2,0%Bitcoin88.782 +0,3%Euro1,1489 ±0,0%Öl64,54 +0,3%Gold3.968 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Palantir A2QA4J Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA Amazon 906866 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 AMD (Advanced Micro Devices) 863186
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX klar unter 24.000er-Marke -- Novo Nordisk enttäuscht bei Bilanz -- Fresenius hebt Prognose an -- BMW steigert Betriebsgewinn -- BASF, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, AMD, Rivian, DroneShield im Fokus
Top News
24.000-Punkte-Marke gerät außer Reichweite: DAX schwach - Korrekturgefahr? 24.000-Punkte-Marke gerät außer Reichweite: DAX schwach - Korrekturgefahr?
Ahold Delhaize-Aktie zieht an: Übernahme hilft Wachstum Ahold Delhaize-Aktie zieht an: Übernahme hilft Wachstum
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Webkonferenz: Investmentausblick von Dr. Jan Ehrhardt & Stefan Breintner - Jetzt anmelden
Cavendish Hydrogen im Fokus

Cavendish Hydrogen Aktie News: Cavendish Hydrogen legt am Mittwochmittag zu

05.11.25 12:04 Uhr
Cavendish Hydrogen Aktie News: Cavendish Hydrogen legt am Mittwochmittag zu

Die Aktie von Cavendish Hydrogen zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Cavendish Hydrogen-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 2,6 Prozent auf 0,740 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Cavendish Hydrogen
0,72 EUR 0,02 EUR 2,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Cavendish Hydrogen-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 12:02 Uhr 2,6 Prozent im Plus bei 0,740 EUR. Die Cavendish Hydrogen-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,750 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,721 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 19.546 Cavendish Hydrogen-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 1,818 EUR erreichte der Titel am 13.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Cavendish Hydrogen-Aktie ist somit 145,676 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,323 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 56,351 Prozent könnte die Cavendish Hydrogen-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Cavendish Hydrogen-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 NOK, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus.

Cavendish Hydrogen ließ sich am 28.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,75 NOK beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Cavendish Hydrogen ein Ergebnis je Aktie von -3,62 NOK vermeldet. Der Umsatz wurde auf 65,43 Mio. NOK beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 16,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 78,15 Mio. NOK umgesetzt worden waren.

Die Cavendish Hydrogen-Bilanz für Q3 2025 wird am 13.11.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Cavendish Hydrogen rechnen Experten am 12.11.2026.

Laut Analysten dürfte Cavendish Hydrogen im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,730 EUR einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Cavendish Hydrogen-Aktie

Cavendish Hydrogen-Aktie dreht aber ins Plus: NEL-Tochter erleidet Umsatzrückgang - Weiter rote Zahlen

Cavendish Hydrogen-Aktie zeitweise vom Handel ausgesetzt: NEL-Tochter Cavendish rutscht tiefer in die roten Zahlen

Cavendish-Aktie tiefrot: NEL ASA-Tochter Cavendish mit durchwachsenen Zahlen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Cavendish Hydrogen

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Cavendish Hydrogen

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Brian A. Jackson / Shutterstock.com

Nachrichten zu Cavendish Hydrogen

DatumMeistgelesen
Wer­bung