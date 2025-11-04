Cavendish Hydrogen Aktie News: Cavendish Hydrogen am Nachmittag auf rotem Terrain

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Cavendish Hydrogen. Die Cavendish Hydrogen-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung zuletzt um 3,9 Prozent auf 0,714 EUR ab.

Das Papier von Cavendish Hydrogen gab in der Tradegate-Sitzung ab. Um 16:04 Uhr ging es um 3,9 Prozent auf 0,714 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Cavendish Hydrogen-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 0,714 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,735 EUR. Der Tagesumsatz der Cavendish Hydrogen-Aktie belief sich zuletzt auf 52.494 Aktien.

Am 13.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1,818 EUR an. 154,622 Prozent Plus fehlen der Cavendish Hydrogen-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,323 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Cavendish Hydrogen-Aktie ist somit 54,762 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 NOK im Jahr 2024.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Cavendish Hydrogen am 28.08.2025 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,75 NOK vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -3,62 NOK erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 65,43 Mio. NOK – das entspricht einem Abschlag von 16,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 78,15 Mio. NOK erwirtschaftet worden.

Am 13.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Cavendish Hydrogen veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Cavendish Hydrogen rechnen Experten am 12.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Cavendish Hydrogen einen Verlust von -0,730 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

