So entwickelt sich Cavendish Hydrogen

Cavendish Hydrogen Aktie News: Cavendish Hydrogen tendiert am Vormittag südwärts

04.11.25 09:23 Uhr
Cavendish Hydrogen Aktie News: Cavendish Hydrogen tendiert am Vormittag südwärts

Die Aktie von Cavendish Hydrogen gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Cavendish Hydrogen-Aktie musste zuletzt im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 1,6 Prozent auf 0,731 EUR.

Um 09:21 Uhr fiel die Cavendish Hydrogen-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 1,6 Prozent auf 0,731 EUR ab. Die Cavendish Hydrogen-Aktie gab in der Spitze bis auf 0,725 EUR nach. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,735 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 884 Cavendish Hydrogen-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1,818 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.05.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der Cavendish Hydrogen-Aktie ist somit 148,700 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,323 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 55,814 Prozent würde die Cavendish Hydrogen-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Cavendish Hydrogen-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Cavendish Hydrogen 0,000 NOK aus.

Am 28.08.2025 lud Cavendish Hydrogen zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,75 NOK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -3,62 NOK je Aktie erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Cavendish Hydrogen in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 16,28 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 65,43 Mio. NOK. Im Vorjahresviertel waren 78,15 Mio. NOK in den Büchern gestanden.

Cavendish Hydrogen wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 13.11.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 12.11.2026.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Cavendish Hydrogen 2025 einen Verlust in Höhe von -0,730 EUR ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

