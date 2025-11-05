DAX24.051 +0,4%Est505.667 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,03 +1,8%Nas23.495 +0,6%Bitcoin89.970 +1,7%Euro1,1484 ±-0,0%Öl64,13 -0,3%Gold3.982 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Palantir A2QA4J BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Amazon 906866 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Lufthansa 823212 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Tesla A1CX3T RENK RENK73 BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX höher - über 24.000er-Marke -- US-Börsen fester -- Novo Nordisk enttäuscht bei Bilanz -- BMW steigert Gewinn -- Amazon, Fresenius, Aurora Cannabis, Rüstungsaktien, AMD, DroneShield im Fokus
Top News
Allianz-Aktie im Fokus: Kursrücksetzer vor Quartalszahlen - Insidertrade Allianz-Aktie im Fokus: Kursrücksetzer vor Quartalszahlen - Insidertrade
QIAGEN-Aktie fällt dennoch: Prognose erhöht - CEO-Wechsel, Übernahme und Aktienrückkauf angekündigt QIAGEN-Aktie fällt dennoch: Prognose erhöht - CEO-Wechsel, Übernahme und Aktienrückkauf angekündigt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Webkonferenz: Investmentausblick von Dr. Jan Ehrhardt & Stefan Breintner - Jetzt anmelden
Fokus auf Aktienkurs

Cavendish Hydrogen Aktie News: Cavendish Hydrogen am Nachmittag stärker

05.11.25 16:08 Uhr
Cavendish Hydrogen Aktie News: Cavendish Hydrogen am Nachmittag stärker

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Cavendish Hydrogen. Zuletzt sprang die Cavendish Hydrogen-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 0,725 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Cavendish Hydrogen
0,72 EUR 0,02 EUR 2,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Cavendish Hydrogen legte um 16:02 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 0,6 Prozent auf 0,725 EUR. In der Spitze gewann die Cavendish Hydrogen-Aktie bis auf 0,755 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,721 EUR. Von der Cavendish Hydrogen-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 26.456 Stück gehandelt.

Bei 1,818 EUR markierte der Titel am 13.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Cavendish Hydrogen-Aktie 150,759 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 0,323 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Cavendish Hydrogen-Aktie 124,458 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Cavendish Hydrogen-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 NOK, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Cavendish Hydrogen am 28.08.2025. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,75 NOK je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3,62 NOK je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 65,43 Mio. NOK, gegenüber 78,15 Mio. NOK im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 16,28 Prozent präsentiert.

Cavendish Hydrogen wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 13.11.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Cavendish Hydrogen rechnen Experten am 12.11.2026.

2025 dürfte Cavendish Hydrogen einen Verlust von -0,730 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Cavendish Hydrogen-Aktie

Cavendish Hydrogen-Aktie dreht aber ins Plus: NEL-Tochter erleidet Umsatzrückgang - Weiter rote Zahlen

Cavendish Hydrogen-Aktie zeitweise vom Handel ausgesetzt: NEL-Tochter Cavendish rutscht tiefer in die roten Zahlen

Cavendish-Aktie tiefrot: NEL ASA-Tochter Cavendish mit durchwachsenen Zahlen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Cavendish Hydrogen

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Cavendish Hydrogen

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: laviana / Shutterstock.com

Nachrichten zu Cavendish Hydrogen

DatumMeistgelesen
Wer­bung