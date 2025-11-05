Cavendish Hydrogen Aktie News: Cavendish Hydrogen am Nachmittag stärker

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Cavendish Hydrogen. Zuletzt sprang die Cavendish Hydrogen-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 0,725 EUR zu.

Das Papier von Cavendish Hydrogen legte um 16:02 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 0,6 Prozent auf 0,725 EUR. In der Spitze gewann die Cavendish Hydrogen-Aktie bis auf 0,755 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,721 EUR. Von der Cavendish Hydrogen-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 26.456 Stück gehandelt.

Bei 1,818 EUR markierte der Titel am 13.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Cavendish Hydrogen-Aktie 150,759 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 0,323 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Cavendish Hydrogen-Aktie 124,458 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Cavendish Hydrogen-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 NOK, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Cavendish Hydrogen am 28.08.2025. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,75 NOK je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3,62 NOK je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 65,43 Mio. NOK, gegenüber 78,15 Mio. NOK im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 16,28 Prozent präsentiert.

Cavendish Hydrogen wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 13.11.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Cavendish Hydrogen rechnen Experten am 12.11.2026.

2025 dürfte Cavendish Hydrogen einen Verlust von -0,730 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Cavendish Hydrogen-Aktie

