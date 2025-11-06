Cavendish Hydrogen Aktie News: Cavendish Hydrogen am Vormittag mit Verlusten

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Cavendish Hydrogen. Zuletzt fiel die Cavendish Hydrogen-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 1,7 Prozent auf 0,750 EUR ab.

Um 09:21 Uhr ging es für die Cavendish Hydrogen-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 1,7 Prozent auf 0,750 EUR. In der Spitze büßte die Cavendish Hydrogen-Aktie bis auf 0,750 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,769 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 27.404 Cavendish Hydrogen-Aktien umgesetzt.

Am 13.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1,818 EUR. Gewinne von 142,400 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 0,323 EUR. Der aktuelle Kurs der Cavendish Hydrogen-Aktie ist somit 56,933 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Cavendish Hydrogen-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen.

Cavendish Hydrogen gewährte am 28.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,75 NOK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -3,62 NOK je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 65,43 Mio. NOK – das entspricht einem Abschlag von 16,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 78,15 Mio. NOK erwirtschaftet worden.

Cavendish Hydrogen dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 13.11.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 12.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Cavendish Hydrogen einen Verlust von -0,730 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

