Cavendish Hydrogen Aktie News: Cavendish Hydrogen wird am Donnerstagmittag ausgebremst

Die Aktie von Cavendish Hydrogen gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der Tradegate-Sitzung 1,7 Prozent auf 0,750 EUR.

Der Cavendish Hydrogen-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Um 12:03 Uhr verlor das Papier 1,7 Prozent auf 0,750 EUR. Im Tief verlor die Cavendish Hydrogen-Aktie bis auf 0,750 EUR. Mit einem Wert von 0,769 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 105.655 Cavendish Hydrogen-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 1,818 EUR erreichte der Titel am 13.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Cavendish Hydrogen-Aktie liegt somit 58,746 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 0,323 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 56,933 Prozent könnte die Cavendish Hydrogen-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,000 NOK im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je Cavendish Hydrogen-Aktie.

Am 28.08.2025 hat Cavendish Hydrogen die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Cavendish Hydrogen vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,75 NOK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -3,62 NOK je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 16,28 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 65,43 Mio. NOK. Im Vorjahreszeitraum waren 78,15 Mio. NOK in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 13.11.2025 erwartet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 12.11.2026.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --0,730 EUR je Cavendish Hydrogen-Aktie.

