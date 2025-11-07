DAX23.663 -0,3%Est505.596 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,61 -2,6%Nas23.054 -1,9%Bitcoin87.487 -0,3%Euro1,1547 ±-0,0%Öl64,28 +1,1%Gold4.007 +0,7%
Fokus auf Aktienkurs

Cavendish Hydrogen Aktie News: Cavendish Hydrogen am Vormittag mit Kursplus

07.11.25 09:22 Uhr
Cavendish Hydrogen Aktie News: Cavendish Hydrogen am Vormittag mit Kursplus

Die Aktie von Cavendish Hydrogen zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Cavendish Hydrogen-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 0,740 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Cavendish Hydrogen
0,73 EUR -0,01 EUR -1,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:19 Uhr stieg die Cavendish Hydrogen-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 0,740 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Cavendish Hydrogen-Aktie bisher bei 0,743 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,732 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 692 Cavendish Hydrogen-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.05.2025 bei 1,818 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Cavendish Hydrogen-Aktie somit 59,296 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 0,323 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 56,351 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten Cavendish Hydrogen-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 NOK. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Cavendish Hydrogen am 28.08.2025. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,75 NOK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Cavendish Hydrogen -3,62 NOK je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Cavendish Hydrogen in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 16,28 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 65,43 Mio. NOK im Vergleich zu 78,15 Mio. NOK im Vorjahresquartal.

Am 13.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Cavendish Hydrogen veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 12.11.2026 dürfte Cavendish Hydrogen die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Cavendish Hydrogen einen Verlust von -0,730 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

