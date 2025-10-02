Chakana Copper vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Chakana Copper hat am 29.09.2025 die Bilanz zum am 31.05.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,360 CAD beziffert. Im Vorjahr hatte Chakana Copper ein Ergebnis je Aktie von -0,100 CAD vermeldet.
