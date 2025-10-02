DAX24.114 +1,0%Est505.581 +0,9%MSCI World4.323 ±0,0%Top 10 Crypto16,30 +5,2%Nas22.755 +0,4%Bitcoin101.158 +0,2%Euro1,1735 ±0,0%Öl65,68 +0,4%Gold3.867 ±0,0%
Chakana Copper vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

02.10.25 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Chakana Copper Corp Registered Shs
0,12 EUR 0,06 EUR 105,31%
Charts|News|Analysen

Chakana Copper hat am 29.09.2025 die Bilanz zum am 31.05.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,360 CAD beziffert. Im Vorjahr hatte Chakana Copper ein Ergebnis je Aktie von -0,100 CAD vermeldet.

Redaktion finanzen.net

