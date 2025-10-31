DAX23.961 -0,7%Est505.663 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,14 +1,0%Nas23.807 +1,0%Bitcoin95.373 +2,0%Euro1,1539 -0,3%Öl65,24 +0,8%Gold4.018 -0,5%
Chicagoer Einkaufsmanagerindex steigt im Oktober

31.10.25 14:53 Uhr

DOW JONES--Die Stimmung der Einkaufsmanager aus dem Großraum Chicago hat sich im Oktober aufgehellt. Der Indikator stieg auf 43,8 Punkte, wie die Vereinigung der Chicagoer Einkaufsmanager mitteilte. Im September stand der Index bei 40,6 Punkten. Volkswirte hatten einen Wert von 42,0 Punkten erwartet.

Der Frühindikator liegt damit unter der sogenannten Wachstumsschwelle von 50 Punkten und signalisiert somit eine wirtschaftliche Abschwächung in der für die US-Konjunktur wichtigen Metropolregion.

Der Einkaufsmanagerindex für die Region Chicago wird von Beobachtern mit besonderer Aufmerksamkeit verfolgt, da er Rückschlüsse auf den landesweiten Einkaufsmanagerindex des Institute for Supply Management (ISM) zulässt. Befragt werden 200 für den Einkauf verantwortliche Manager aus dem verarbeitenden Gewerbe der Region.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/apo/mgo

(END) Dow Jones Newswires

October 31, 2025 09:54 ET (13:54 GMT)