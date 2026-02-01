China löst USA wieder als wichtigsten Handelspartner Deutschlands ab

DOW JONES--Die Volksrepublik China hat im Jahr 2025 die USA wieder als wichtigsten Handelspartner Deutschlands abgelöst. Mit einem gesamten Außenhandelsvolumen von 251,8 Milliarden Euro setzte sich China an die Spitze, nachdem es diese Position im Vorjahr kurzzeitig an die Vereinigten Staaten verloren hatte. Die USA belegten mit 240,5 Milliarden Euro den zweiten Platz, gefolgt von den Niederlanden. Während der Handel mit China um 2,1 Prozent anstieg, verzeichnete der Warenaustausch mit den USA einen Rückgang um 5,0 Prozent.

Die Spitzenposition Chinas ist vor allem auf stark gestiegene Einfuhren zurückzuführen. Mit einem Volumen von 170,6 Milliarden Euro - ein Plus von 8,8 Prozent - blieb das Land das mit Abstand wichtigste Lieferland für Deutschland, wobei insbesondere Datenverarbeitungsgeräte, elektronische Ausrüstungen und Maschinen gefragt waren. Da gleichzeitig die deutschen Exporte nach China um 9,7 Prozent sanken, wuchs der deutsche Importüberschuss im Handel mit der Volksrepublik deutlich auf 89,3 Milliarden Euro an.

Trotz der Einbußen im Gesamthandel blieben die USA auch 2025 der wichtigste Abnehmer für deutsche Waren. Die Exporte in die Vereinigten Staaten fielen jedoch um 9,4 Prozent auf 146,2 Milliarden Euro. Ausschlaggebend hierfür war insbesondere ein starker Rückgang bei den Ausfuhren von Kraftwagen und Kraftwagenteilen um fast 18 Prozent. In der Folge verringerte sich der deutsche Exportüberschuss mit den USA signifikant und lag nur noch bei 51,9 Milliarden Euro.

Insgesamt verzeichnete der deutsche Außenhandel im Jahr 2025 ein moderates Wachstum. Die globalen Exporte stiegen leicht um 0,9 Prozent auf 1.563,0 Milliarden Euro, während die Importe mit einem Plus von 4,3 Prozent auf 1.362,5 Milliarden Euro stärker zulegten. Aufgrund dieser Dynamik schloss die deutsche Außenhandelsbilanz das Jahr 2025 mit einem Überschuss von 200,5 Milliarden Euro ab, was einen spürbaren Rückgang um 42,4 Milliarden Euro im Vergleich zum Vorjahressaldo darstellt.

