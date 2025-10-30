DAX24.101 -0,1%Est505.692 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,07 -2,0%Nas23.958 +0,6%Bitcoin94.815 ±-0,0%Euro1,1622 +0,2%Öl64,66 -0,4%Gold4.005 +1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 adidas A1EWWW Rheinmetall 703000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Microsoft 870747 Deutsche Bank 514000 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Amazon 906866 Alphabet A (ex Google) A14Y6F BASF BASF11 Tesla A1CX3T SAP 716460 Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor EZB-Entscheid: DAX stabil -- Asiens Börsen uneins -- Trump und Xi mit Teileinigung -- Microsoft schlägt Erwartungen -- Alphabet verdient mehr -- Meta, Scout24, HelloFresh im Fokus
Top News
Ausblick: Intesa Sanpaolo stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor Ausblick: Intesa Sanpaolo stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Pyramid: Trendwende in vollem Gange Pyramid: Trendwende in vollem Gange
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für alle, die mehr wollen: Bonus-Zertifikate der LBBW. Jetzt mehr erfahren!

China: Pause bei angekündigten Kontrollen auf Seltene Erden

30.10.25 09:42 Uhr

PEKING (dpa-AFX) - China hat die Aussetzung seiner zuletzt angekündigten Exportkontrollen auf Seltene Erden bestätigt. Wie das Handelsministerium in Peking mitteilte, bleibt die Maßnahme für ein Jahr außer Kraft. Zudem werde die Volksrepublik in diesem Zusammenhang spezifische Pläne prüfen. Die Restriktionen hatte das Ministerium am 9. Oktober angekündigt.

Wer­bung

Im Gegenzug werden die USA laut chinesischen Angaben eine Maßnahme vom 29. September rückgängig machen. Washington hatte damals Tochterfirmen auf eine schwarze Liste gesetzt, die zu 50 Prozent oder mehr in Besitz von Unternehmen waren, die bereits auf dieser Liste standen. Damit wollten die USA verhindern, dass sanktionierte chinesische Unternehmen diese Firmen nutzen, um Exportrestriktionen zu umgehen.

Die Mitteilung des Handelsministeriums folgte auf das Treffen zwischen Chinas Präsident Xi Jinping und US-Präsident Donald Trump im südkoreanischen Busan. Unklar blieb, inwiefern die Ankündigung bereits geltende Exportkontrollen auf Seltene Erden betrifft./jon/DP/stk