Heute im FokusDAX schließt im Plus -- Wall Street letztlich uneins -- Google entgeht Zerschlagung -- American Bitcoin-IPO -- Gold, Rheinmetall, Siemens Energy, DroneShield, Alibaba, adidas, CoreWeave im Fokus
Europaweite Indexanpassungen angekündigt. UniCredit-Zukäufe beeindurcken Commerzbank-Chefin nicht. Anleger machen nach Zahlen weiter Kasse bei AUTO1-Aktien. Zalando-Klage gegen EU-Onlinegesetz erfolglos. PVA TePla-Aktie setzt Kursrally fort. Deutsche Bank plant keine Übernahmen. Beiersdorf ernennt Pierre Kröning zum CIO. Nordex erhält Großauftrag. Klimaklage gegen Holcim.
