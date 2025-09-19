DAX23.359 +0,1%ESt505.370 -0,1%Top 10 Crypto16,15 -1,0%Dow46.018 +0,6%Nas22.261 -0,3%Bitcoin99.454 +1,0%Euro1,1785 -0,3%Öl67,65 -0,4%Gold3.641 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T RENK RENK73 Alibaba A117ME thyssenkrupp 750000 BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 PUMA 696960 Allianz 840400 Commerzbank CBK100 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX vor festerer Eröffnung -- Asiens Börsen uneinig -- US-Notenbank senkt Leitzins wie erwartet -- Tesla will nach Problemen Türmechanismus ändern -- Roche, Kering im Fokus
Top News
Börsen-Update: 10 News, die Sie kennen sollten Börsen-Update: 10 News, die Sie kennen sollten
Goldpreis: Technische Korrektur nach Fed-Statements Goldpreis: Technische Korrektur nach Fed-Statements
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!

China sieht Welt an Kreuzung von 'Krieg und Frieden'

18.09.25 06:22 Uhr

PEKING (dpa-AFX) - China warnt angesichts regionaler Konflikte vor einer Einmischung in seine Angelegenheiten und weiteren Auseinandersetzungen. "Die Welt steht heute an einer weiteren Kreuzung: Frieden oder Krieg, Dialog oder Konfrontation", sagte Chinas Verteidigungsminister Dong Jun bei der Eröffnungsfeier des Xiangshan-Forums in Peking. Taiwan sei unbestritten ein Teil Chinas - die Volksbefreiungsarmee sei eine starke Macht, um die "Wiedervereinigung" zu verteidigen, sagte er.

Wer­bung

Die Volksrepublik werde es nie zulassen, dass Versuche einer Unabhängigkeit Taiwans Erfolg hätten. Sie sei bereit, jederzeit jede "äußere militärische Einmischung" zu vereiteln, erklärte Dong, ohne bestimmte Länder zu nennen. China betrachtet Taiwan als Teil seines Territoriums, obwohl der Inselstaat seit Jahren eine unabhängige Regierung hat. Die USA sind Taiwans engster Verbündeter bei einer Verteidigung.

Mahnung an Länder im Südchinesischen Meer

Angesichts der Streitigkeiten vor allem mit den Philippinen um rohstoffreiche Gebiete im Südchinesischen Meer, betonte Dong, dass China Maßnahmen ergreifen werde, um seine territoriale Souveränität und seine Rechte und Interessen zu schützen. Ein Streben nach absoluter militärischer Überlegenheit und nach dem Prinzip "Macht hat recht" würden nach seinen Worten letztlich zu einem "Gesetz des Dschungels" führen. Erst kürzlich hatte China im Südchinesischen Meer ein Atoll zu einem Naturschutzgebiet erklärt.

Chinas Gegenveranstaltung

Das Xiangshan-Forum gilt als Chinas Gegenveranstaltung zum international bekannten Shangri-La-Dialog, der sich alljährlich in Singapur trifft. Westliche Staaten sind deshalb in Peking meist auf niedriger Ebene vertreten. Deutschland und die USA schickten die Militärattachés ihrer Botschaften. Ähnlich hatte die Volksrepublik in Singapur in diesem Jahr seit langem nur eine rangniedrige Delegation geschickt und ein persönliches Treffen zwischen Dong und US-Verteidigungsminister Pete Hegseth ausgelassen.

Wer­bung

Einige Länder aus Zentralasien und dem Globalen Süden schickten ihre Verteidigungsminister. Für das Forum hatten laut Angaben aus Peking Verteidigungspolitiker und -Experten aus mehr als 100 Ländern zugesagt./jon/DP/zb