Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Samstagnachmittag um die Kurse der Digitalwährungen

27.09.25 17:23 Uhr
Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Samstagnachmittag um die Kurse der Digitalwährungen | finanzen.net

So bewegen sich Bitcoin & Co. heute

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
87.308,9006 CHF -224,9793 CHF -0,26%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
93.494,8060 EUR -234,3531 EUR -0,25%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
81.650,5587 GBP -206,0706 GBP -0,25%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
16.363.109,0763 JPY -46.063,2379 JPY -0,28%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
109.407,5934 USD -297,7330 USD -0,27%
Charts|News
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
3.199,8175 CHF -21,3827 CHF -0,66%
Charts|News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
3.426,5271 EUR -22,6560 EUR -0,66%
Charts|News
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
2.992,4428 GBP -19,8376 GBP -0,66%
Charts|News
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
599.697,8831 JPY -4.150,9241 JPY -0,69%
Charts|News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
4.009,7210 USD -27,3766 USD -0,68%
Charts|News
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
2,2180 CHF -0,0058 CHF -0,26%
Charts|News
XRP/EUR (Ripple-Euro)
2,3751 EUR -0,0060 EUR -0,25%
Charts|News
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
2,0742 GBP -0,0053 GBP -0,25%
Charts|News
XRP/JPY (Ripple-Yen)
415,6804 JPY -1,1768 JPY -0,28%
Charts|News
XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
2,7793 USD -0,0076 USD -0,27%
Charts|News
ADA/CHF (Cardano-Schweizer Franken)
0,6257 CHF -0,0062 CHF -0,99%
Charts|News
ADA/EUR (Cardano-Euro)
0,6700 EUR -0,0066 EUR -0,98%
Charts|News
ADA/GBP (Cardano-Britische Pfund)
0,5851 GBP -0,0058 GBP -0,98%
Charts|News
ADA/JPY (Cardano-Yen)
117,2648 JPY -1,1952 JPY -1,01%
Charts|News
ADA/USD (Cardano-US-Dollar)
0,7841 USD -0,0079 USD -1,00%
Charts|News
LTC/CHF (Litecoin-Schweizer Franken)
83,6860 CHF 0,1692 CHF 0,20%
Charts|News
LTC/EUR (Litecoin-Euro)
89,6152 EUR 0,1875 EUR 0,21%
Charts|News
LTC/GBP (Litecoin-Britische Pfund)
78,2624 GBP 0,1624 GBP 0,21%
Charts|News
LTC/JPY (Litecoin-Yen)
15.684,1104 JPY 27,9931 JPY 0,18%
Charts|News

Der Bitcoin-Kurs wertet am Samstagnachmittag um -0,39 Prozent auf 109.278,80 US-Dollar ab. Am Vortag stand Bitcoin bei 109.705,33 US-Dollar.

Keine großen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die größten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei 0,4 Prozent. Bei einem Kurs von 15,32 EUR beträgt die Performance seit Auflage 66,2 Prozent.

Daneben fällt Litecoin um -0,14 Prozent auf 104,52 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 104,67 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Ethereum-Kurs um -0,76 Prozent auf 4.006,60 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 4.037,10 US-Dollar wert.

Daneben präsentiert sich Bitcoin Cash mit einem Abschlag. Um 17:11 notiert der Bitcoin Cash-Kurs -1,02 Prozent schwächer bei 542,93 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 548,52 US-Dollar.

Indes fällt der Ripple-Kurs. Für Ripple geht es nach 2,787 US-Dollar am Vortag auf 2,777 US-Dollar nach unten (-0,37 Prozent).

Zudem gewinnt Dash am Samstagnachmittag hinzu. Um 0,77 Prozent auf 20,84 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Dash-Kurs bei 20,68 US-Dollar.

Daneben fällt Monero um -0,73 Prozent auf 285,61 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 287,71 US-Dollar.

Daneben fällt NEO um -1,36 Prozent auf 5,656 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 5,734 US-Dollar.

Mit dem IOTA-Kurs geht es indes nach unten. IOTA verliert -1,71 Prozent auf 0,1640 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 0,1669 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem gibt Cardano nach. Um -1,29 Prozent reduziert sich der Cardano-Kurs um 17:11 auf 0,7817 US-Dollar, nachdem Cardano am Vortag noch 0,7920 US-Dollar wert war.

Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:10 werden 0,3586 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei NEM kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0020 US-Dollar lag, wird der NEM-Kurs um 17:10 auf 0,0019 US-Dollar beziffert.

Zeitgleich kommt der Verge-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0049 US-Dollar am Vortag, tendiert Verge um 17:11 bei 0,0049 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

