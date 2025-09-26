Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Samstagnachmittag um die Kurse der Digitalwährungen

So bewegen sich Bitcoin & Co. heute

Der Bitcoin-Kurs wertet am Samstagnachmittag um -0,39 Prozent auf 109.278,80 US-Dollar ab. Am Vortag stand Bitcoin bei 109.705,33 US-Dollar.

Keine großen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die größten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei 0,4 Prozent. Bei einem Kurs von 15,32 EUR beträgt die Performance seit Auflage 66,2 Prozent.

Daneben fällt Litecoin um -0,14 Prozent auf 104,52 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 104,67 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Ethereum-Kurs um -0,76 Prozent auf 4.006,60 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 4.037,10 US-Dollar wert.

Daneben präsentiert sich Bitcoin Cash mit einem Abschlag. Um 17:11 notiert der Bitcoin Cash-Kurs -1,02 Prozent schwächer bei 542,93 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 548,52 US-Dollar.

Indes fällt der Ripple-Kurs. Für Ripple geht es nach 2,787 US-Dollar am Vortag auf 2,777 US-Dollar nach unten (-0,37 Prozent).

Zudem gewinnt Dash am Samstagnachmittag hinzu. Um 0,77 Prozent auf 20,84 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Dash-Kurs bei 20,68 US-Dollar.

Daneben fällt Monero um -0,73 Prozent auf 285,61 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 287,71 US-Dollar.

Daneben fällt NEO um -1,36 Prozent auf 5,656 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 5,734 US-Dollar.

Mit dem IOTA-Kurs geht es indes nach unten. IOTA verliert -1,71 Prozent auf 0,1640 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 0,1669 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem gibt Cardano nach. Um -1,29 Prozent reduziert sich der Cardano-Kurs um 17:11 auf 0,7817 US-Dollar, nachdem Cardano am Vortag noch 0,7920 US-Dollar wert war.

Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:10 werden 0,3586 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei NEM kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0020 US-Dollar lag, wird der NEM-Kurs um 17:10 auf 0,0019 US-Dollar beziffert.

Zeitgleich kommt der Verge-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0049 US-Dollar am Vortag, tendiert Verge um 17:11 bei 0,0049 US-Dollar.

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.