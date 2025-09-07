China verhängt Antidumping-Zölle auf Schweinefleisch aus der EU

Von Edith Hancock

DOW JONES--China will nach einer mehr als einjährigen Untersuchung Antidumpingmaßnahmen gegen Schweinefleischimporte aus der Europäischen Union ergreifen. Wie das Handelsministerium in Peking mitteilte, müssen Importeure Abgaben auf Schweinefleisch und genießbare Nebenprodukte zahlen. Die Tarife reichen von 15,6 bis 62,4 Prozent, wobei die meisten Unternehmen mit einem Satz von 20 Prozent rechnen müssen, so das Ministerium.

Peking hatte im Juni vergangenen Jahres nach einem Antrag einer heimischen Lobbygruppe eine Untersuchung eingeleitet. Der Schritt wurde als Vergeltung dafür gesehen, dass die EU Antisubventionszölle auf chinesische Elektrofahrzeuge erhebt.

Ein Sprecher der Europäischen Kommission sagte am Freitag, man nehme die Entscheidung zur Kenntnis.

"Nach unserer Einschätzung basierte die Untersuchung auf fragwürdigen Behauptungen und unzureichenden Beweisen und steht daher nicht im Einklang mit den Regeln der Welthandelsorganisation", sagte der Sprecher. "Wir werden die Einzelheiten prüfen. Wir werden über die nächsten Schritte entscheiden, aber ich kann Ihnen grundsätzlich versichern, dass wir alle notwendigen Schritte unternehmen werden, um unsere Produzenten und unsere Industrie zu verteidigen."

