DAX23.795 +0,1%ESt505.357 +0,2%Top 10 Crypto15,85 +3,0%Dow45.621 +0,8%Nas21.708 +1,0%Bitcoin96.549 +1,6%Euro1,1734 +0,7%Öl66,19 -1,0%Gold3.580 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 BYD A0M4W9 Amazon 906866 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F Porsche PAG911 Tesla A1CX3T Alphabet A (ex Google) A14Y6F BioNTech (ADRs) A2PSR2 Apple 865985
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Arbeitsmarktdaten im Fokus: DAX in Grün -- Broadcom mit starker Bilanz - Kooperation mit OpenAI? -- BMW, Siemens Energy, Rüstungsaktien, Lululemon, Amazon, BYD, NIO und Co. im Fokus
Top News
Wochenausklang an der Börse: DAX reduziert nach US-Arbeitsmarktbericht Gewinne Wochenausklang an der Börse: DAX reduziert nach US-Arbeitsmarktbericht Gewinne
Alphabet: Robotaxis starten am Flughafen San José! Alphabet: Robotaxis starten am Flughafen San José!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Mantaplatte - Heiße Marktinsights mit Tobias Kramer, Maik Thielen und Lars Reichel im aktuellen gettex podcast

China verhängt Antidumping-Zölle auf Schweinefleisch aus der EU

05.09.25 14:25 Uhr

Von Edith Hancock

DOW JONES--China will nach einer mehr als einjährigen Untersuchung Antidumpingmaßnahmen gegen Schweinefleischimporte aus der Europäischen Union ergreifen. Wie das Handelsministerium in Peking mitteilte, müssen Importeure Abgaben auf Schweinefleisch und genießbare Nebenprodukte zahlen. Die Tarife reichen von 15,6 bis 62,4 Prozent, wobei die meisten Unternehmen mit einem Satz von 20 Prozent rechnen müssen, so das Ministerium.

Wer­bung

Peking hatte im Juni vergangenen Jahres nach einem Antrag einer heimischen Lobbygruppe eine Untersuchung eingeleitet. Der Schritt wurde als Vergeltung dafür gesehen, dass die EU Antisubventionszölle auf chinesische Elektrofahrzeuge erhebt.

Ein Sprecher der Europäischen Kommission sagte am Freitag, man nehme die Entscheidung zur Kenntnis.

"Nach unserer Einschätzung basierte die Untersuchung auf fragwürdigen Behauptungen und unzureichenden Beweisen und steht daher nicht im Einklang mit den Regeln der Welthandelsorganisation", sagte der Sprecher. "Wir werden die Einzelheiten prüfen. Wir werden über die nächsten Schritte entscheiden, aber ich kann Ihnen grundsätzlich versichern, dass wir alle notwendigen Schritte unternehmen werden, um unsere Produzenten und unsere Industrie zu verteidigen."

Wer­bung

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/rio/sha

(END) Dow Jones Newswires

September 05, 2025 08:26 ET (12:26 GMT)