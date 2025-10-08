DAX24.386 ±0,0%Est505.614 -0,3%MSCI World4.327 -0,1%Top 10 Crypto17,07 -0,8%Nas22.788 -0,7%Bitcoin104.886 +0,6%Euro1,1613 -0,4%Öl65,91 +0,3%Gold4.029 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Plug Power A1JA81 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Tesla A1CX3T D-Wave Quantum A3DSV9 NEL ASA A0B733 HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Palantir A2QA4J BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich stabil -- US-Börsen in Rot -- Norwegen stockt RENK-Anteil auf -- Tesla mit Billig-Auto -- Novo Nordisk, AMD, Trilogy Metals, DroneShield, Rheinmetall, HENSOLDT, AppLovin im Fokus
Top News
Ausblick: Delta Air Lines veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal Ausblick: Delta Air Lines veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Setzt Bitcoin zum Jahresendspurt an? Strategy-CEO Michael Saylor zeigt sich optimistisch Setzt Bitcoin zum Jahresendspurt an? Strategy-CEO Michael Saylor zeigt sich optimistisch
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Smartes Banking mit der C24 Bank: Mehr sparen - mehr investieren

China verkauft viel mehr Maschinen zur Plastikproduktion

08.10.25 06:17 Uhr

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - In der Plastikbranche hat China in den vergangenen Jahren mit Siebenmeilenstiefeln aufgeholt und Deutschlands Mittelstand unter Druck gesetzt. Zum Auftakt der Kunststoffmesse K in Düsseldorf veröffentlichte der Maschinenbauverband VDMA Zahlen, denen zufolge Chinas Marktanteil beim globalen Umsatz mit Maschinen zur Herstellung von Plastik und Gummi von vier Prozent im Jahr 2000 auf 32 Prozent im Jahr 2024 angewachsen ist.

Wer­bung

Europas Anteil ist währenddessen um fünf Prozentpunkte auf 43 Prozent gesunken. Auf Deutschland entfällt etwa die Hälfte des europäischen Geschäfts. "Wir haben Brot-und-Butter-Geschäft an China verloren", sagte Ulrich Reifenhäuser vom VDMA. Die Chinesen seien in den vergangenen Jahren sehr erfolgreich gewesen, "das ist wirklich beachtlich".

Dort gehe es allerdings vor allem um Standardmaschinen. "Da sind sie gut und werden immer besser", sagt Reifenhäuser. Allerdings: "Die echten Hightech-Maschinen kommen noch aus Europa." Als Beispiel nannte er komplexe Spezialmaschinen für mehrschichtige Folien. Laut VDMA betrug der Wert der europäischen Produktion von Kunststoff- und Gummimaschinen im Jahr 2023 17,7 Milliarden Euro, die Hälfte davon kam aus Deutschland.

USA schwächeln

Die USA wiederum sackten in der Statistik von 18 auf sieben Prozent ab. "Die USA haben es verlernt, wettbewerbsfähige Maschinen zu bauen

Wer­bung

- für sie geht es immer weiter nach unten." Die Schwäche der

amerikanischen Hersteller sei eine Chance für deutsche Maschinenbauer, sagt der Branchenvertreter. Seine Firma Reifenhäuser hat Maschinen im Sortiment, mit denen Plastikfolien hergestellt werden, die für Verpackungen genutzt werden, etwa Joghurtbecher. Die Firma Reifenhäuser hat rund 1500 Beschäftigte, ihre Zentrale ist in Troisdorf bei Bonn.

Bei der Fachmesse K zeigen rund 3200 Aussteller ihre Produkte und Dienstleistungen, es werden mehr als 180.000 Besucher erwartet und damit mehr als bei der bislang letzten Ausgabe im Jahr 2022. Die diesjährige K dauert von Mittwoch bis zum darauffolgenden Mittwoch (15. Oktober).

Ein großes Thema ist die Herstellung von Plastik, das nicht aus fossilen Rohstoffen, sondern aus verarbeitetem Plastikmüll hergestellt wird. Der Anteil von sogenannten Kreislaufmaterialien lag laut Branchenverband Plastics Europe zuletzt bei knapp 20 Prozent, 2023 waren es 2 Millionen Tonnen gewesen. Dabei geht es vor allem um Rezyklate aus mechanischem Recycling. Das "fossile" Plastik machte einen Anteil von mehr als 80 Prozent aus, und zwar 9,3 Millionen Tonnen. Nischen mit jeweils etwa 0,1 Millionen Tonnen sind Plastik aus chemischem Recycling und biobasiertes Plastik, etwa aus Algen.

Wer­bung

In Deutschland werden laut Plastics Europe rund 30 Prozent der Kunststoffe für Verpackungen eingesetzt, 24 Prozent im Bau und 11 Prozent in Fahrzeugen, etwa für Verschalungen im Auto-Innenraum. Außerdem sind viele Möbel aus Plastik./wdw/DP/zb