ANALYSE-FLASH: UBS belässt BMW auf 'Buy' - Ziel 103 Euro
Werte in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat BMW auf "Buy" mit einem Kursziel von 103 Euro belassen. Nach der heftigen Gewinnwarnung des Autobauers, der zudem den Ausblick für den Free Cashflow halbiert habe, dürften die Konsensschätzungen für das Ergebnis je Aktie 2025 um 10 Prozent und für 2026 um 10 bis 15 Prozent sinken, schrieb Patrick Hummel in einer am Mittwoch vorliegenden Reaktion. Angesichts der vorherigen Positionierung der Anleger sei kurzfristig eine deutlich negative Kursreaktion der Aktie zu erwarten. Hummel bleibt indes bei seiner fundamental positiven Einschätzung. Er verwies auf den Investitionszyklus, der sich 2026 positiv auf Margen und Barmittel auswirken sollte, den unterschätzten Ergebnisbeitrag der neuen Elektrofahrzeuge ("Neue Klasse") und die attraktive Kapitalallokationspolitik./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / 20:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Ausgewählte Hebelprodukte auf BMW
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BMW
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu BMW AG
Analysen zu BMW AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:11
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:01
|BMW Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|BMW Buy
|UBS AG
|25.09.2025
|BMW Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:01
|BMW Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|BMW Buy
|UBS AG
|25.09.2025
|BMW Kaufen
|DZ BANK
|24.09.2025
|BMW Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:11
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.08.2025
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|31.07.2025
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.07.2025
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.07.2025
|BMW Equal Weight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.03.2025
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|11.09.2024
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|09.05.2024
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|17.04.2024
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|24.11.2023
|BMW Underweight
|Barclays Capital
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BMW AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen