Heute im Fokus
Zinshoffnungen: DAX zieht an -- DroneShield im Visier von Shortsellern -- Alphabet, TKMS, D-Wave, Novo Nordisk, Siemens Energy, Rheinmetall & Co., DHL, Bayer, Lufthansa, Strategy, NEL im Fokus
Top News
Churchill Downs - Sportwettenanbieter profitiert von steigenden Konsumausgaben!
Nach schwacher Vorwoche: DAX stabilisiert sich - Wirtschaftssorgen lassen Gewinne etwas schmelzen
Traton verlängert vorzeitig Vertrag von Finanzvorstand

24.11.25 13:04 Uhr
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die VW (Volkswagen (VW) vz)-Nutzfahrzeugtochter TRATON hat den Vertrag von Finanzchef Michael Jackstein vorzeitig verlängert, wie das Unternehmen am Montag in München mitteilte. Der Vertrag sei um fünf Jahre bis April 2031 verlängert worden, so ein Sprecher von Traton auf Anfrage von dpa-AFX.

Zudem wurde der Vertrag von Catharina Modahl Nilsson als Verantwortliche für Produktmanagement für drei Jahre bis April 2029 verlängert worden./err/stk

Nachrichten zu TRATON

