TRATON Aktie
Marktkap. 13,92 Mrd. EURKGV 4,98 Div. Rendite 6,08%
WKN TRAT0N
ISIN DE000TRAT0N7
Symbol TRATF
TRATON Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Traton von 32,00 auf 30,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Auftragseingang der Lkw-Holding des VW-Konzerns im dritten Quartal spiegele die schwächere Frachtlage in Europa wider, die sich inzwischen aber stabilisiert habe, schrieb Michael Aspinall in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 13:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 13:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusammenfassung: TRATON Hold
|Unternehmen:
TRATON
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
30,50 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
27,36 €
|Abst. Kursziel*:
11,48%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
27,04 €
|Abst. Kursziel aktuell:
12,80%
|
Analyst Name:
Michael Aspinall
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
35,39 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
