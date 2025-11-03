DAX 23.949 -0,8%ESt50 5.660 -0,3%MSCI World 4.347 -1,1%Top 10 Crypto 13,72 -3,4%Nas 23.383 -1,9%Bitcoin 87.656 -5,2%Euro 1,1476 -0,4%Öl 64,48 -0,6%Gold 3.934 -1,7%
TRATON Aktie

Jefferies & Company Inc.

TRATON Hold

20:16 Uhr
TRATON Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Traton von 32,00 auf 30,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Auftragseingang der Lkw-Holding des VW-Konzerns im dritten Quartal spiegele die schwächere Frachtlage in Europa wider, die sich inzwischen aber stabilisiert habe, schrieb Michael Aspinall in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 13:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 13:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TRATON Hold

Unternehmen:
TRATON		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
30,50 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
27,36 €		 Abst. Kursziel*:
11,48%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
27,04 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,80%
Analyst Name:
Michael Aspinall 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
35,39 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

