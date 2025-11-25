TRATON Aktie News: TRATON am Nachmittag höher
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von TRATON. Zuletzt wies die TRATON-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 29,42 EUR nach oben.
Im XETRA-Handel gewannen die TRATON-Papiere um 15:52 Uhr 1,7 Prozent. Kurzfristig markierte die TRATON-Aktie bei 29,42 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 29,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 52.459 TRATON-Aktien.
Bei 38,45 EUR erreichte der Titel am 07.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 30,69 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 09.04.2025 Kursverluste bis auf 25,12 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 14,62 Prozent.
Nachdem TRATON seine Aktionäre 2024 mit 1,70 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,07 EUR je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 35,09 EUR an.
Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte TRATON am 29.10.2025. In Sachen EPS wurden 0,65 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TRATON 1,45 EUR je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat TRATON mit einem Umsatz von insgesamt 10,42 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,87 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 12,22 Prozent verringert.
TRATON wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 17.03.2026 vorlegen.
In der TRATON-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,35 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.11.2025
|TRATON Buy
|UBS AG
|04.11.2025
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.2025
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|30.10.2025
|TRATON Halten
|DZ BANK
|30.10.2025
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.2025
|TRATON Buy
|UBS AG
|30.10.2025
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.2025
|TRATON Buy
|UBS AG
|29.10.2025
|TRATON Buy
|Warburg Research
|07.10.2025
|TRATON Buy
|Warburg Research
|04.11.2025
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.2025
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|30.10.2025
|TRATON Halten
|DZ BANK
|29.10.2025
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.2025
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.05.2021
|TRATON Underperform
|Bernstein Research
|14.01.2021
|TRATON Underperform
|Bernstein Research
|15.10.2020
|TRATON Underperform
|Bernstein Research
|08.09.2020
|TRATON Underperform
|Bernstein Research
