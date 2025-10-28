TRATON Aktie
Marktkap. 13,45 Mrd. EURKGV 4,98 Div. Rendite 6,08%
WKN TRAT0N
ISIN DE000TRAT0N7
Symbol TRATF
TRATON Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Traton nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Die VW-Nutzfahrzeugholding habe überraschend hohe Margen erreicht, den Ausblick für das operative Jahresergebnis (Ebit) indes in Richtung unteres Ende der bisherigen Zielspanne von 2,6 bis 3,3 Milliarden Euro konkretisiert, schrieb Michael Aspinall am Mittwoch in seiner ersten Reaktion. Da die Konsensschätzung schon bei 2,7 Milliarden Euro liege, sollte das aber für Erleichterung sorgen./rob/gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 03:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 03:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: TRATON Hold
|Unternehmen:
TRATON
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
32,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
27,60 €
|Abst. Kursziel*:
15,94%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
27,76 €
|Abst. Kursziel aktuell:
15,27%
|
Analyst Name:
Michael Aspinall
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
35,60 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu TRATON
|11:41
|TRATON Buy
|UBS AG
|11:21
|TRATON Buy
|Warburg Research
|10:26
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:11
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.25
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
