TRATON Aktie News: TRATON tendiert am Mittag fester

So entwickelt sich TRATON

Die Aktie von TRATON gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von TRATON legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 28,78 EUR.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 28,78 EUR zu. In der Spitze legte die TRATON-Aktie bis auf 29,22 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 28,74 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 58.065 TRATON-Aktien umgesetzt.

Bei 38,45 EUR erreichte der Titel am 07.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 33,60 Prozent könnte die TRATON-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.04.2025 bei 25,12 EUR. Der aktuelle Kurs der TRATON-Aktie ist somit 12,72 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für TRATON-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,70 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,07 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 35,09 EUR aus.

Am 29.10.2025 lud TRATON zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,65 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,45 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat TRATON im vergangenen Quartal 10,42 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 12,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte TRATON 11,87 Mrd. EUR umsetzen können.

Die TRATON-Bilanz für Q4 2025 wird am 17.03.2026 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass TRATON im Jahr 2025 3,35 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TRATON-Aktie

