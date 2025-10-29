DAX 24.047 -0,3%ESt50 5.693 -0,1%MSCI World 4.381 +0,0%Top 10 Crypto 15,04 +0,3%Nas 23.581 -1,6%Bitcoin 95.097 +1,7%Euro 1,1569 +0,0%Öl 64,63 -0,1%Gold 4.004 -0,9%
Heute im Fokus
DAX etwas tiefer -- Asiens Börsen ungleich -- Amazon steigert Gewinn kräftig -- Apple meldet mehr Umsatz und Gewinn -- Coinbase schlägt Erwartungen -- BYD, Strategy, Netflix, Reddit im Fokus
Top News
Sind die Großkunden des Chipgiganten NVIDIA auch die größte Gefahr? Sind die Großkunden des Chipgiganten NVIDIA auch die größte Gefahr?
Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
TRATON Aktie

TRATON Aktien-Sparplan
27,62 EUR -0,18 EUR -0,65 %
STU
Marktkap. 13,95 Mrd. EUR

KGV 4,98 Div. Rendite 6,08%
WKN TRAT0N

ISIN DE000TRAT0N7

Symbol TRATF

Bernstein Research

TRATON Market-Perform

09:06 Uhr
TRATON Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
TRATON
27,62 EUR -0,18 EUR -0,65%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Traton nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Market-Perform" belassen. Nach einem schwachen Quartalsbericht des Konkurrenten Volvo seien die Erwartungen an den Nutzfahrzeugbauer im Vorfeld schon gedämpft worden, schrieb Harry Martin am Donnerstagabend in seinem Resümee. In der Folge hätten das über den Erwartungen liegende Ergebnis und im Volvo-Vergleich bessere Auftragseingänge ausgereicht, um die Senkung der diesjährigen Jahresprognose zu überlagern./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 17:58 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 05:30 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TRATON GROUP

Zusammenfassung: TRATON Market-Perform

Unternehmen:
TRATON		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
36,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
27,80 €		 Abst. Kursziel*:
29,50%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
27,62 €		 Abst. Kursziel aktuell:
30,34%
Analyst Name:
Harry Martin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
35,60 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TRATON

09:06 TRATON Market-Perform Bernstein Research
30.10.25 TRATON Halten DZ BANK
30.10.25 TRATON Buy Deutsche Bank AG
29.10.25 TRATON Buy UBS AG
29.10.25 TRATON Buy Warburg Research
mehr Analysen

Nachrichten zu TRATON

TraderFox Kursziele TOP-5-Kursziele der Analysten am 29.10.25 TOP-5-Kursziele der Analysten am 29.10.25
finanzen.net TRATON Aktie News: TRATON zieht am Mittag an
finanzen.net TRATON Aktie News: TRATON stabilisiert sich am Vormittag
finanzen.net Verluste in Frankfurt: MDAX schlussendlich in der Verlustzone
finanzen.net TRATON Aktie News: TRATON schiebt sich am Nachmittag vor
finanzen.net MDAX-Handel aktuell: MDAX verliert nachmittags
finanzen.net Schwacher Handel: MDAX am Mittag im Minus
dpa-afx TRATON-Aktie klettert: VW-Nutzfahrzeugholding wird etwas pessimistischer für Marge
dpa-afx AKTIEN IM FOKUS: Traton profitieren von Margenstärke im dritten Quartal
EQS Group EQS-News: TRATON GROUP records increase in incoming orders nine months into 2025, despite a difficult market environment
EQS Group EQS-News: TRATON GROUP launches Green Finance Framework to finance and refinance battery-electric commercial vehicles
EQS Group EQS-News: TRATON GROUP reports a decline in unit sales to 71,400 vehicles in the third quarter of 2025
EQS Group EQS-News: Dr. Arno Antlitz appointed as member of the Supervisory Board of TRATON SE
EQS Group EQS-News: TRATON successfully launches Australian bond program to further diversify international financing
EQS Group EQS-News: TRATON GROUP increases incoming orders significantly in a mixed first half of 2025
EQS Group EQS-Adhoc: TRATON SE: TRATON GROUP adjusts full-year 2025 outlook downwards
EQS Group EQS-News: Gunnar Kilian leaves the Supervisory Board of TRATON SE
