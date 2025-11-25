DAX 23.695 +1,0%ESt50 5.649 +1,3%MSCI World 4.379 +1,0%Top 10 Crypto 11,99 -1,7%Nas 23.237 +0,9%Bitcoin 75.568 +0,1%Euro 1,1592 +0,2%Öl 62,75 +0,2%Gold 4.168 +0,9%
TRATON Aktie

29,24 EUR -0,26 EUR -0,88 %
STU
Marktkap. 14,47 Mrd. EUR

KGV 4,98 Div. Rendite 6,08%
WKN TRAT0N

ISIN DE000TRAT0N7

Symbol TRATF

JP Morgan Chase & Co.

TRATON Neutral

08:36 Uhr
TRATON Neutral
TRATON
29,24 EUR -0,26 EUR -0,88%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Traton auf "Neutral" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. 2026 dürfte für die Fahrzeugbranche von einem global begrenzten Produktionswachstum, Handelsspannungen, einem langsameren Übergang zu Elektrofahrzeugen und chinesischen Marktanteilsgewinnen außer in den USA geprägt sein, schrieb Jose M Asumendi in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Für die Anleger sollten weiter hohe Barmittelzuflüsse, Dividenden und Aktienrückkäufe im Fokus stehen, was für die Premiumhersteller, Reifenproduzenten und einige Nutzfahrzeughersteller spreche. Bei den Zulieferern stünden wohl Kostensenkungen im Mittelpunkt. Im Nutzfahrzeugbereich bevorzugt Asumendi Volvo gegenüber Daimler Truck. Hier werde er die Auswirkungen der US-Zollpolitik im Auge behalten./gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 22:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TRATON Neutral

Unternehmen:
TRATON		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
30,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
29,40 €		 Abst. Kursziel*:
2,04%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
29,24 €		 Abst. Kursziel aktuell:
2,60%
Analyst Name:
Jose M Asumendi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
34,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TRATON

08:36 TRATON Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.11.25 TRATON Buy UBS AG
04.11.25 TRATON Hold Jefferies & Company Inc.
31.10.25 TRATON Market-Perform Bernstein Research
30.10.25 TRATON Halten DZ BANK
mehr Analysen

